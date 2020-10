Zum Inhalt dieser Ausgabe | Antifaschisten verlangen Aufklärung Wiesbaden: Bündnis will gegen Netzwerke aus Neonazis, Polizei und Geheimdiensten demonstrieren Markus Bernhardt Antifaschistinnen und Antifaschisten rufen für den bevorstehenden Sonnabend zu einer überregionalen Demonstration in Wiesbaden auf, um dort gegen rechte Netzwerke in den Sicherheitsbehörden zu demonstrieren. Der Anlass liegt auf der Hand: Das von CDU und Bündnis 90/Die Grünen regierte Hessen gilt mittlerweile als ein Hotspot von Verstrickungen der Sicherheitsbehörden mit der Naziszene. Im August 2018 nahmen dort die mit dem Kürzel »NSU 2.0« versehenen Drohungen gegen die Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz ihren Anfang, deren Daten offensichtlich zuvor über Computer der hessischen Polizei abgefragt worden waren. Nach den lange Zeit von den zuständigen Behörden bagatellisierten Drohungen gegen die NSU-Opferanwältin weitete sich der gesamte »NSU 2.0«-Komplex zu einer handfesten Skandalserie aus. In den vergangenen Monaten kam es in regelmäßigen Abständen zu weiteren Drohungen, die sich vor allem gegen Politikerinnen und Journalistinnen richteten. Nicht nur in de...

Artikel-Länge: 4328 Zeichen

