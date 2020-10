»Die Atommüllentsorgung ist ein Fass ohne Boden«

Die staatliche Endlagersuche für hochradioaktiven Atommüll läuft an. Niemand will diesen Müll in seiner Nähe. Wie können Atomkraftgegner in diese Debatte eingreifen?

Der gefährliche Abfall, dessen Produktion wir immer verhindern wollten, ist da. Überlassen wir den Umgang damit allein staatlichen Akteuren, könnte das zu Billiglösungen führen, die eher unsicher ausfallen, von oben herab verordnet oder politisch ausgedealt werden. Unser Ziel war immer, die Risiken der Atomkraftnutzung abzuwenden und mehr Sicherheit für die Bevölkerung zu erreichen, vor allem durch Abschalten der AKW. Weil der Müll nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist, es für das Lagern aber keine zu 100 Prozent sichere Lösung geben wird, müssen wir uns gesellschaftlich über das »kleinste Übel« verständigen. Wir sind nicht verantwortlich dafür, dass dieser Müll produziert wurde, aber wir sehen uns durchaus in der Verantwortung für kommende Generationen und mischen uns ein, damit nicht kompl...