Zum Inhalt dieser Ausgabe | Harte Bandagen Fristlose Kündigungen von Gewerkschaftern bei Berliner Charité-Tochter CFM Moritz Schmöller Die Geschäftsführung der Charité-Tochtergesellschaft Charité Facilitiy Management (CFM) geht im Tarifkonflikt mit harten Bandagen gegen Gewerkschafter vor. Ein stellvertretender Betriebsratsvorsitzender und ein Mitglied der Tarifkommission wurden am Freitag außerordentlich und fristlos gekündigt. Ein weiteres Mitglied der Verhandlungskommission erhielt einen Auflösungsvertrag mit einer Frist, diesen zu unterschreiben. Die Mehrheit des CFM-Betriebsrats stimmte der Kündigung eines ihrer Stellvertreter zu, die zweite indes wurde vom Gremium abgelehnt. Die Kündigungsgründe sind noch undurchsichtig, rassistische und sexistische Äußerungen sollen gefallen sein. Eine CFM-Beschäftigte, die namentlich nicht genannt werden wollte, sagte am Mittwoch auf jW-Nachfrage, dass in solchen Fällen eine Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz angerufen werden könne. Problem: Im Gegensatz zum Charité-Mutterkonzern fehlt eine solche Stelle bei der CFM, obw...

Artikel-Länge: 3058 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen