Zwischen den Rillen läuft Werbung

Pop ist keine Jugendkultur mehr. Höchstens ein Jugendkult. Mittsiebziger sitzen mit Kopfhörern vor ihrer High-End-Stereoanlage und betreiben Song- und Soundexegese über den digital aufbereiteten Studiomülleimern der Beatles oder Rolling Stones. Der Literaturwissenschaftler Moritz Baßler sagt, wir befinden uns in der dritten Phase der Popgeschichte: Nach der Konfliktphase (Pop I), die man in den 50ern verorten kann, und der Etablierungsphase (Pop II) in den 60ern und 70ern, beginnt in den 80ern der Zeitabschnitt, in dem der Mainstream die Subkulturen okkupiert. Die Musealisierung und Archivierung der Popkultur generieren ein endloses Retro-Crossover. Pop III.

Sigue Sigue Sputnik waren 1986 Pop-III-Pioniere. Sie wollten gleichzeitig Elvis, die Beatles, Marc Bolan, die Sex Pistols, David Bowie und Donna Summer sein. Sie wollten gut und böse, Subkultur und Mainstream, männlich und weiblich sein. Der Hype um die Band und ihre Debütsingle »Love Missile F1-11« wa...