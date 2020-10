»Ich wusste: Spring hoch, komm nicht unter den Wagen«

Am Rande einer AfD-Veranstaltung im schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg wurden am Sonnabend eine Frau und zwei Männer mit einem Pick-up angefahren (siehe jW vom Dienstag). Sie gehören dazu. Wie geht es Ihnen?

Zum Glück sind mein Begleiter und ich mit Prellungen und Schürfwunden davongekommen. Wir sind beide mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht worden, wurden aber am selben Abend entlassen. Die junge Frau hat es schlimmer erwischt. Ich hab sie gestern getroffen. Sie sah gar nicht gut aus, trug eine Halskrause und war sehr eingeschränkt in ihren Bewegungen.

Wie lief die Attacke auf Sie ab?

Mein Bekannter und ich waren Teilnehmer der Kundgebung gegen den Auftritt des AfD-Kovorsitzenden Jörg Meuthen im Bürgerhaus von Henstedt-Ulzburg. So zwischen halb sechs und sechs Uhr haben wir eine kurze Pause eingelegt, wollten im Ort etwas zu trinken besorgen und sind d...