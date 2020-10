Seehofer gibt in einem Punkt nach

Nach langwierigen politischen Debatten hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dem öffentlichen Druck am Dienstag doch nachgegeben und seinen Widerstand gegen eine wissenschaftliche Studie, die ultrarechte und rassistische Einstellungen bei der Polizei untersuchen soll, aufgegeben.

Nachdem Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) bereits am Montag abend in einem Podcast des Westdeutschen Rundfunks (WDR) erklärt hatte, dass es doch »eine Studie geben« solle und er sich »jeden zweiten Tag« dazu mit Seehofer austausche, lenkte der Bundesinnenminister ein. Seehofer bestehe jedoch darauf, auch die »Schwierigkeiten im Alltag der Beamtinnen und Beamten« untersuchen zu lassen, hieß es am Dienstag in verschiedenen Medienberichten.

Der CSU-Politiker war in den letzten Wochen zunehmend auf Unverständnis für seine Ablehnung einer wissenschaftlichen Studie gestoßen, was auch mit immer neuen Enthüllungen über extrem rechte Netz...