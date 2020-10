Re: Ami go home?

Deutschland und US-Truppen

Wenn das mal kein gutes Zeichen von drüben ist: Über ein Drittel der in Deutschland stationierten US-Soldaten soll verlegt werden. Das hat Donald Trump noch vor der Präsidentenwahl angeordnet. Es geht um ein paar Zehntausende Arbeitsplätze, klar, und um riesige Einsparungen bei Manöverschäden. Also im ganzen – gegen den Abzug kann man kaum sein, auch wegen der Mörderdrohnen, die von Deutschland aus ihr Unwesen treiben. Dass deutsches Militär irgendwie besser wäre, naja, wir wissen ja, was da los ist. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Die Braut trug schwarz

Zweimal Truffaut-Klassiker heute. Ein Unbekannter erschießt Julies große Liebe David auf...