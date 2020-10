»Das Ganze hat einen faden Beigeschmack«

Am 8. Mai dieses Jahres haben Sie anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung vom Faschismus demonstriert. Vor einigen Wochen erhielten Sie deswegen ein Schreiben der Polizei. Was genau sollen Sie verbrochen haben?

Ich kann gar nicht genau sagen, wodurch wurde die Anzeige ausgelöst. Im Schreiben stehen ein Tatort und eine Tatzeit – natürlich wissen wir, worum es geht, aber was für ein Problem es gibt, kann man nur erahnen.

Mit was für einer Aktion haben Sie sich im Mai bei der Polizei unbeliebt gemacht?

Wir haben am 8. Mai im Ortsteil Friedrichsfelde den Jahrestag der Befreiung gefeiert. Wir machen regelmäßig Veranstaltungen zur Erinnerungsarbeit. Für den 8. Mai hatten Die Linke und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes mehrere Veranstaltungen geplant, aber durch den ausbruch der Pandemie war dann nicht klar, was wie umgesetzt werden kann. Es stand nur fest, dass große Veranstaltungen nicht mehr möglich waren. Also mussten wir uns kurzfristig etwas ...