Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Klare Kante gegen Nazis« Modelabels, Turniere, Straßenterror: In Kampfsportszene organisieren sich extrem Rechte und proben den Aufstand. Ein Gespräch mit Robert Claus Oliver Rast Was macht sogenannten Extremkampfsport für Nazis so attraktiv? Die Nähe zum realen Kampf. Doch es sind nicht nur Extremkampfsportarten bzw. Vollkontaktdisziplinen im Kampfsport, sondern auch Übungen aus der Selbstverteidigung. Neonazis trainieren und professionalisieren ihre Gewalt für den Straßenkampf. Außerdem verbinden sie Kampfsport mit Wehrsport. Niemand sollte also dem Irrtum aufsitzen, ihre Gewalt bliebe im Sportraum. Welche Veranstaltungen werden von Angehörigen extrem rechter Kreise organisiert? Es gibt in Deutschland zwei neonazistische Kampfsportevents: Den »Kampf der Nibelungen«, KdN, und das sächsische »Tiwaz«. Durch sie wird die Szene finanziert und vernetzt. Außerdem wird Nachwuchs über die Gewalt rekrutiert. Der KdN wurde 2018 zum größten Kampfsportevent der militanten Neonaziszene in Westeuropa. Und: Jenseits dieser Nazievents gibt es jedoch noch viele Fightnights, die selbst nicht extrem rechts sind, aber viel zu oft extrem rechte Kämpfer g...

Artikel-Länge: 4023 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen