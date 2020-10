Als unter Janis die Straße verschwand

Drei Dinge braucht der Mann, drei Dinge hatte ich. Erstens: mein sinnloses Lehrerexamen im Sack mit einer immerhin sonnenklugen Arbeit über den Jack Kerouac des Jugendstils Rainer Maria Rilke. Zweitens: eine Nebenfrau, die mich liebte wie Peter Fonda seine Goldrandsonnenbrille, bedingungslos und treu bis in die dunkelsten Synapsen. Drittens: einen Bock. Keinen überheißen, okay; eine gebrauchte Honda CD 175; aber erst bei mir, so schien es, fühlte sie sich angekommen in der Welt. Sie war die erste Frau in meinem Leben, und ich nannte sie Janis, denn sie klang wie die echte. Janis hatte zwei Zylinder mit insgesamt 17 PS, sie glich es aus mit Neugier, Empathie und unbändiger Lebensfreude. Drei Jahre lebten wir zusammen, bevor sie mir unterm Arsch verrostete und starb, aber das ist eine andere Geschichte.

Meine Nebenfrau hieß Lea Annabel Sophie. Damals fing das an mit diesen Eltern, die alles daran setzen, dass ihre Kinder es mal schlechter haben als sie. Ihr...