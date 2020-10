Wer den Osten verstehen will

Einen zweiten Gundermann aus dem Hut zu zaubern wie Andreas Dresen mit seiner Filmbiographie, das kam nicht in Frage. Und so stehen in Tom Kühnels »Revue« über den Baggerfahrer und Liedermacher, kaum hat sich der Vorhang am Dresdner Staatsschauspiel geöffnet, sechs Gundermänner bzw. »Gunderfrauen« auf der Bühne. Alle in blauer Latzhose und Fleischerhemd, alle mit Klampfe in der Hand. Die Gundermann-Songs werden im Verlauf des Abends auch nicht gecovert, sie wurden für das Stück neu adaptiert. Ein Wagnis, wie Dramaturgin Kerstin Behrens beim Einführungsgespräch vor der Premiere am vergangenen Freitag einräumte, schon weil sich Gundermann-Puristen daran stören könnten. Aber die Rockversionen wurden vom Publikum wohlwollend bis begeistert aufgenommen, ob nun mit Heavy-Metal-Anklängen oder als gefühlvolle Balladen.

Der Abend ist in drei Teile gegliedert, wobei die Übergänge fließend sind, denn in Coronazeiten bleiben nicht nur viele Plätze leer, es wird auch o...