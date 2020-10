Superfest statt klirr

Auferstanden aus Ruinen und untergegangen durch den Anschluss. Was machte die DDR einzigartig? Dieser Frage widmet sich unsere Artikelreihe, die soziale Errungenschaften in den Blick nimmt, die für die Menschen im sozialistischen deutschen Staat selbstverständlich waren. Die siebenteilige Serie erscheint als Kooperation des Vereins Unentdecktes Land (unentdecktes-land.org), der Internationalen Forschungsstelle DDR (ifddr.org) und der Tageszeitung junge Welt.

In Zeiten, in denen die Verknappung von Ressourcen zügig voranschreitet, steht der wachstumshörige Kapitalismus in zunehmender Kritik. Dass es auch anders ginge, zeigt ein Blick auf die DDR. Als rohstoffarmes Land und mit einer zentralen Planung der Wirtschaft hat sie einen Wiederverwertungskreislauf aufgebaut und langlebige Produkte herstellen lassen, die sich an den Bedürfnissen ihrer Produzenten orientierten.

Da die Liste der Bedürfnisse länger war als Kapazitäten zur Verfügung standen, war es notwen...