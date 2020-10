Zum Inhalt dieser Ausgabe | Spione in fremden Diensten In der Kuba-Krise im Oktober 1962 spielte Paris eine Schlüsselrolle: Im Auftrage Washingtons entdeckten französische Agenten in Havanna vor allen anderen die Ankunft sowjetischer Raketen Hernando Calvo Ospina Auf Betreiben der Regierung von US-Präsident Harry S. Truman brach der kubanische Diktator Fulgencio Batista im April 1952 die diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion ab. Am 4. Februar 1960, da waren bereits die Revolutionäre unter Fidel Castro Ruz an der Macht, stattete der stellvertretende Ministerpräsident der UdSSR, Anastas Mikojan, Havanna einen offiziellen Besuch ab. Kurzerhand wurden mehrere Handelsabkommen unterzeichnet, die für Kuba zu einer Zeit, als die Vereinigten Staaten ihre wirtschaftliche Aggression gegen den Inselstaat begannen, sehr vorteilhaft waren. Zudem trafen beide Seiten weitere Vereinbarungen über militärische Unterstützung. Drei Monate später wurden die diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen. Washington hat die militärischen Überfälle und Terrorakte der Batista-Getreuen von Anfang an gesponsert und der neuen revolutionären Führung den Verkauf von Ersatzteilen für die von der Diktatur erbeuteten Waffen verweigert. Darüber...

Artikel-Länge: 18768 Zeichen

