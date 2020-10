»Frieden und Frauenrechte, okay?!« – Demo für eine Statue in Berlin-Moabit

Berlin. Einige hundert Menschen, alle mit Masken, viele mit Klappstühlen, demonstrierten am Dienstag mittag in Berlin-Moabit gegen die Anordnung des Bezirksbürgermeisters Stephan von Dassel (Grüne), eine Friedensstatue abzureißen, die an Kriegsverbrechen japanischer Soldaten an Mädchen und Frauen erinnert. Die Bronzeskulptur zeigt ein Mädchen mit abgeschnittenen Haaren und einem Vogel auf der Schulter auf einem von zwei Stühlen, der neben ihr ist leer. Die Statue geht auf eine Initiative des unabhängigen Korea-Verbands ...