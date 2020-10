Solidarisch mit Iran

China bringt sein Gewicht in der internationalen Politik immer stärker zur Geltung. Die Volksrepublik hat am Sonnabend eine Initiative vorgestellt, »die helfen soll, die Sicherheitsprobleme, vor denen die Golfregion und der Nahe Osten stehen, mit politischen und diplomatischen Mitteln zu lösen und zugleich das Atomabkommen mit dem Iran zu schützen«, hieß es am Montag in der Renmin Ribao, dem Zentralorgan der KP Chinas. Der Schritt ist als direkte Antwort auf die aggressive Strategie der USA zu verstehen, deren Regierung in Washington am Donnerstag ihre Sanktionen gegen den Iran noch weiter verschärft hatte.

Der Außenminister der Volksrepublik, Wang Yi, sprach bei einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Mohammed Dschawad Sarif in der südwestchinesischen Provinz Yunnan über das Projekt. Als großes Land habe China die Verantwortung und Fähigkeit, die Ordnung im Nahen Osten zu stabilisieren und wiederherzustellen, sagte Wang. Die chinesische Initiativ...