SPD verteidigt Rathaus

Am Ende war der Abstand doch deutlich. Mit 34,9 Prozent der Stimmen hat der Sozialdemokrat Sven Schulze am Sonntag den zweiten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl in Chemnitz gewonnen. Auf Platz zwei landete CDU-Kandidatin Almut Patt mit 22 Prozent. Die Kandidatin der Partei Die Linke, Susanne Schaper, die auch Kovorsitzende des Landesverbandes ist, erreichte mit 16,1 Prozent nur Platz drei. Damit konnte sie sich trotz Unterstützung von Bündnis 90/Die Grünen im Vergleich zum ersten Wahlgang im September nur um etwa einen Prozentpunkt steigern. Schulze konnte dagegen mehr als zehn Prozentpunkte dazugewinnen. Der AfD-Kandidat Ulrich Oehme erzielte mit 13,2 Prozent das schlechteste Ergebnis der fünf verbliebenen Bewerber.

In Zwickau gewann am Sonntag Constance Arndt, die Kandidatin einer Wählervereinigung, mit überraschend großem Vorsprung vor der CDU-Kandidatin Kathrin Köhler, die im ersten Wahlgang noch deutlich vorne gelegen hatte, die Stichwahl um das Ober...