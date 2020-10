Solidarität in der Krise

Gewerkschaftsmitglieder, das zeigen Studien, haben in den vergangenen Jahren bei Wahlen auf Bundes– und Landesebene häufiger für die AfD gestimmt als der Durchschnitt der Bevölkerung. Rechte Migrationskritik und Vorurteile gegen Geflüchtete, rechte Polemiken gegen »Europa« und »Politiker« werden auch in den Betrieben immer häufiger aufgegriffen. Befunde dieser Art hat eine Forschergruppe um den Darmstädter Soziologen Ulrich Brinkmann zum Anlass genommen, um in einer Studie dem »Zusammenhang zwischen Krisen, Arbeitswelt und rechten Einstellungsmustern« nachzuspüren und gleichzeitig die Rolle der Gewerkschaften in diesem Konfliktfeld zu beleuchten.

Befragt wurden für diese Untersuchung »engagierte Gewerkschafter« (zum Beispiel Betriebsräte und Vertrauensleute), die im Rahmen von Bildungsveranstaltungen der IG Metall für eine Teilnahme an dieser nicht repräsentativen S...