Der geistige Sektor und das Monopolkapital

Der Dozent und Herr Groll kamen die Freyung herunter, wo sie auf Betreiben des Dozenten die Gerhard-Richter-Ausstellung besucht hatten. Mehr noch als von Richters Naturbildern war Groll von der Tatsache beeindruckt, dass an einem strahlenden und warmen Herbstsonntag der Zutritt ins »Bank Austria Kunst-Forum« ohne Probleme und Wartezeiten möglich war. Die Coronakrise sorgt also nach wie vor für gewaltige Umsatzrückgänge im großstädtischen Ausstellungsgeschäft, sagte er zu sich und bremste den Rollstuhl ein, denn vor ihm ging ein alter Herr am Arm seiner jungen Begleiterin. Sein Gangbild war steif und trippelnd. Groll achtete auf einen großen Abstand. Er wusste aus seiner Jugend, wie unangenehm und bedrohlich es ist, wenn man als fußmaroder Mensch vor sich hin stolpert und hinter sich drängelnde Zeitgenossen spürt. Manchmal kann es da schon geschehen, dass man vermeint, das Hecheln einer Hundemeute im Genick zu spüren. Das einzige Mittel, den Fußmaroden zu ...