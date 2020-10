Menschenzoo des Tages: Liebigstraße 34

Der Journalist Markus Decker gehört nicht zu den Bluthunden des Boulevard. Er hinterließ am Freitag auf Twitter den bemerkenswerten Satz: »Wer Rechtsextremisten effektiv bekämpfen will, der kann Linksextremisten nicht gewähren lassen.« Halten wir ihm zugute, dass er wohl der fortlaufenden Märchenerzählung aufgesessen ist, die früheren Bewohnerinnen des Berliner Hausprojekts »Liebig 34« hätten Nachbarn belästigt. Die bestechende Logik hinter Deckers Satz: Die Waffenlager von Neonazis können ausgehoben, die rechten Netzwerke in Polizei und Bundeswehr dann beseitigt werden, wenn Lin...