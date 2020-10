Fallstricke der EU-Kommission

Brüssel gibt sich spendabel. Rund 750 Milliarden Euro will die EU-Kommission ab dem kommenden Jahr über einen Coronaaufbaufonds – »Aufbau- und Resilienzfazilität« im Beamtensprech – zur Ankurbelung der Wirtschaft in der Wirtschaftsunion bereitstellen. Außerdem laufen seit sechs Wochen die Verhandlungen über den EU-Haushalt bis 2027, für den rund eine Billion Euro vorgesehen ist.

BRD-Ratspräsidentschaft

Weil die Bundesregierung den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft innehat, verhandelt sie im Namen der Mitgliedstaaten mit dem EU-Parlament über die Zahlungsbedingungen. Am Katzentisch der EU – das Parlament darf Gesetze nur bestätigen, aber nicht vorschlagen – wurde der Entwurf aus Berlin am Donnerstag als zu unkonkret abgelehnt. Für den in Aussicht gestellten Betrag sei keine klare Gegenfinanzierung erkennbar. Außerdem sollten die Pläne erst 2024 konkretisiert werden. Das sei »eine Wette auf die Zukunft«, sagte Unterhändler Rasmus Andresen (Grüne). Das Parlam...