Übergangsregierung in Mali steht

Seit Montag ist das Kabinett, das Mali in 18 Monaten zu Neuwahlen führen soll, komplett. Einen Tag später kündigte die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) die Aufhebung der nach dem Putsch vom 19. August erlassenen Sanktionen an. Einige kleine Details seien noch zu regeln, erklärte der Direktor der Zentralbank, Hamadoun Boly, am Donnerstag laut der Internetzeitung Maliactu.

Zuvor hatte das seit der Absetzung von Präsident Ibrahim Boubacar Keïta regierende Militärkomitee bereits weitere Forderungen der ECOWAS erfüllt. Mit Vereidigung des pensionierten Generals Bah N’Daw am 25. September und der Ernennung des Diplomaten und früheren Außenministers Moctar Ouane war zumindest formal die Bedingung einer zivilen Führung erfüllt. Vergangene Woche änderten die Militärs zudem die »Charta der Transition«– deren 23 Artikel die bestehende Verfassung während des Übergangs ergänzen – dahingehend, dass der Chef des Militärkomitees und derzeitiger Vizepräsid...