Zum Inhalt dieser Ausgabe | Propaganda für Gefrorenes André Dahlmeyer Einen wunderschönen guten Morgen! Cerro Porteño hat sich am 21. und vorletzten Spieltag des Torneo Apertura der paraguayischen Primera División zum 33. Mal zum Meister im Balltreten für Jungs gekrönt, mit einem 3:1 Heimsieg gegen Lokalrivalen River Plate im Stadion Nueva Olla im Arbeiterviertel der Hauptstadt Asunción. Die Treffer für Cerro Porteño erzielten Enzo Giménez (2. Minute) nach Vorarbeit von Kapitän Mathías Villasanti, der die halbe Gästetruppe zu Slalomfahnenstangen erstarren ließ; Diego Churín (60.) per Strafstoß, nachdem Federico Carrizo nach tückischen Dribblings im Sanktionsraum von Gustavo Giménez umgeholzt worden war; sowie Alexis Duarte (82.), ein Kopfballkracher aus den Wald- und Wiesengebieten rund um den Elfmeterpunkt, dem eine Ecke vorausging und der im Winkel einschlug. Den Ehrentreffer für River Plate, auch bekannt als »Kelito«, erzielte Silvio Torales (85.) per Elfmeter. Der Spitzname »Kelito« der Riverplatenses geht zurück auf de...

