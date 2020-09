Kundschafter des Friedens

Michael Gwisdek ist verstorben, hier ist er in einer ziemlich witzigen, späten Rolle zu sehen: Der ehemalige DDR-Topauslandsagent Jochen Falk wird vom BND reaktiviert, nachdem in einer ehemaligen Sowjetrepublik ein Präsidentschaftskandidat und der deutsche BND-Agent Frank Kern entführt wurden. Falk, der noch eine Rechnung mit Kern offen hat, gelingt es, dass seine ehemaligen Kumpels aus der HVA ihn begleiten dürfen. Der Einsatz verläuft allerdings nicht unbedingt nach Plan. Aber dem BND zeigen sie, was ’ne Harke ist. D 2016. Neben Gwisdek unter anderem mit Henry Hübchen. Regie: Robert Thalheim.

Arte, 20.15 Uhr

Sie nannten ihn Mücke

Ein Zusammenstoß mit einem U...