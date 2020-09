Bakus Offensive geht weiter

Nach den schwersten Kämpfen seit Jahrzehnten in der international nicht anerkannten Republik Berg-Karabach im Südkaukasus ist die Gesamtzahl der Toten am Dienstag auf 114 gestiegen. Darunter Dutzende Soldaten und viele Zivilisten, wie die armenischen Behörden mitteilten. Aus Aserbaidschan hieß es, es gebe zehn tote Zivilisten. Aserbaidschanische Truppen hatten am Sonntag mehrere Dörfer in Berg-Karabach besetzt, diese waren am Montag von Armenien zurückerobert worden. Nun haben beide Länder den Kriegszustand verhängt. In dem jahrzehntealten Konflikt kämpfen die beiden Länder...