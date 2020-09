Klassenkampf von oben

Antikapitalismus und ziviler Ungehorsam haben als Themen im Schulunterricht nichts verloren. Zumindest nicht, wenn es nach dem britischen Bildungsministerium geht. Am Donnerstag veröffentlichte die Behörde neue Richtlinien für die Unterrichtsvorbereitung, die an Lehrer und Leitungsgremien in englischen und walisischen Schulen adressiert sind.

In dem Papier nimmt die Londoner Regierung vor allem »externe Stellen« ins Visier: Viele Organisationen würden für den Schulunterricht bestimmte Materialien herstellen, heißt es. Diese müssten jedoch den »gesetzlichen Verpflichtungen der Schulen zur politischen Unparteilichkeit« entsprechen. »Schulen dürfen unter keinen Umständen Materialien verwenden, die von Organisationen hergestellt werden, die extremistische Positionen vertreten oder fördern.« Dabei gehe es primär nicht darum, ob der Inhalt des genutzten Materials »extremistisch« sei, sondern die Positionen der Organisationen an sich.

Das Bildungsministerium def...