Verhängnisvolles Appeasement

In diesen Tagen lassen sich Ereignisse in Erinnerung rufen, die vor 85 Jahren den Weg in den Zweiten Weltkrieg vorzeichneten. Italiens faschistischer Diktator Benito Mussolini bereitete seit Ende 1934 die Eroberung Abessiniens (heute Äthiopien) vor, die dann am 3. Oktober 1935 begann.

Neben Liberia war Abessinien das einzige afrikanische Land, das nicht unter Kolonialherrschaft geraten war. Von den italienischen Kolonien Eritrea und Italienisch-Somaliland fiel eine mehr als 400.000 Mann zählende Armee in das am Horn von Afrika im nordostafrikanischen Hochland liegende Kaiserreich ein. Die eine halbe Million Mann starke Armee Kaiser Haile Selassies brachte die italienische Offensive trotz deren großer Überlegenheit an Flugzeugen, schwerer Artillerie und Panzern im Landesinneren zum Stehen. Danach befahl Mussolini, Giftgas einzusetzen. Nach vorliegenden, wahrscheinlich unvollständigen Angaben, wurden über den äthiopischen Stellungen zwischen Dezember 1935 u...