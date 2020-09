Zum Inhalt dieser Ausgabe | Schwules Schwerin Helmut Höge In den 90er Jahren drehte der Schweriner Autor Norbert Leithold als Filmproduzent und Regisseur mehrere Schwulenpornos unter dem Pseudonym Sebastian Bleisch. Unter den Darstellern waren auch Jugendliche, die für ihre Mitwirkung bezahlt wurden, weshalb die Schweriner Staatsanwaltschaft Ermittlungen einleitete. Im September 1996 wurde Leithold festgenommen und musste schließlich für ein Jahr in den offenen Vollzug eines Gefängnisses. In ihrem 1998 erschienenen Buch »Der Oscar Wilde von Schwerin. Die Chronik der Pornoaffäre Sebastian Bleisch« versuchten sich der DDR-Drehbuchautor Frank Goyke und der Fernsehkritiker Andreas Schmidt an einer Ehrenrettung des preisgekrönten Schweriner Schriftstellers. Der Skandal in der mecklenburgisch-vorpommerischen Hauptstadt verlagerte sich dann vom Film auf das Buch. Zuerst mussten Goyke und Schmidt einige Sätze in ihrer »Chronik« auf Verlangen eines gegen den »Pornofilmer« besonders engagiert aufgetretenen Lokaljournalist...

