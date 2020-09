Bautzen

Der Konflikt

In Bautzen empfinden manche Menschen manche medialen Etikettierungen als unfair. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Wir Ostdeutsche

30 Jahre im vereinten Land

Die Doku fragt, was es heißt, im 30. Jahr des Anschlusses Ostdeutscher zu sein, und geht dazu auf eine Reise durch drei Jahrzehnte und durch den Osten der Gegenwart.

Das Erste, 20.15 Uhr

Im Labyrinth des Schweigens

Ende der 1950er Jahre erfreut sich so mancher Bürger in Westdeutschland am sogenannten Wirtschaftswunder; den Krieg und die Nazizeit wollen viele vergessen. Als der Journalist Thomas Gnielka einen Lehrer als ehemaligen KZ-Wärter identifiziert und vor Gericht bringen will, stößt er auf Unverständ...