Zum Inhalt dieser Ausgabe | Das Klassenvirus Vorabdruck: In der Coronakrise zeigt sich deutlich, dass die Werktätigen für die Gesellschaft unverzichtbar sind. Sie sind aber auch am härtesten von der Pandemie betroffen Peter Mertens Anfang Oktober erscheint im Berliner Verlag am Park das Buch »Uns haben sie vergessen. Die werktätige Klasse, die Pflege und die Krise, die kommt«. Autor ist der Vorsitzende der belgischen Partei der Arbeit, Peter Mertens. Wir drucken daraus einen redaktionell gekürzten Abschnitt aus dem ersten Kapitel »Helden«. Wir danken dem Verlag für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. (jW) Wenn wir etwas gelernt haben, dann dies: welche Menschen die Gesellschaft tatsächlich funktionieren lassen. Es sind nicht die überbezahlten Vorstandsvorsitzenden oder die Magnaten. Jahrelang haben sie uns erzählt, dass sie für unseren Wohlstand sorgen. Nichts davon. Es ist die werktätige Klasse, die alles am Laufen hält. Normal arbeitende Männer und Frauen. Menschen, die nie in Talkshows oder auf Meinungsseiten erscheinen, außer wenn über sie geredet wird. Die jeden Tag ihre Arbeitskraft verkaufen. Die Regale füllen. Die Lkw abladen. Die Bettlaken waschen. Die Senioren versorg...

Artikel-Länge: 21371 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen