Genozid an Schwarzen

Breonna Taylors Name erschallt gegenwärtig auf Protestmärschen in vielen Städten der USA, auf denen Gerechtigkeit für das Opfer und ihre Familie gefordert wird. Sie ist eine von vielen, die von der Staatsgewalt getötet wurden, ohne dass man die Täter dafür verurteilt hätte. Am 13. März dieses Jahres waren mehrere Cops in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky gewaltsam in Breonna Taylors Apartment eingedrungen und hatten blindlings über ein Dutzend Schüsse auf sie abgefeuert, von denen mindestens sechs die im Bett Schlafende trafen. Die Polizeiaktion war angeblich eine Drogenrazzia, aber Drogen wurden bei dem Überfall keine gefunden.

Eine von der ermittelnden Staatsanwaltschaft eingesetzte Grand Jury hat nun am vergangenen Mittwoch entschieden, keinen der drei weißen Polizisten, die unmittelbar an der Ermordung der 26jährigen Breonna Taylor beteiligt waren, unter Anklage zu stellen. Nur einer der Cops, der bereits zuvor aus dem Polizeidienst entlassen word...