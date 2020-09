Verlierer als Claqueure

Rund 60 Jahre nachdem der damalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower am 19. Oktober 1960 mit einem Exportverbot nach Kuba die längste Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade der Geschichte eingeleitet hatte, verschärfte der derzeitige Amtsinhaber Donald Trump die Sanktionen am Mittwoch (Ortszeit) ein weiteres Mal. Demnach dürfen Kuba-Besucher aus den USA seit Donnerstag weder in staatlichen Hotels noch in Privatunterkünften absteigen, wenn deren Besitzer oder einer ihrer Verwandten Beamter oder Mitglied der Kommunistischen Partei ist.

Die Verbote erstrecken sich zudem auf die Teilnahme an Fachkonferenzen, Workshops, öffentlichen Aufführungen, Ausstellungen, Wettbewerben und auf medizinische Behandlungen in Kliniken. US-Bürgern ist es auch untersagt, Rum oder Zigarren aus Kuba mit nach Hause zu bringen. Damit wurde eine von Trumps Vorgänger Barack Obama erteilte Genehmigung, solche Produkte im Wert von bis zu 100 US-Dollar kaufen zu können, wieder aufgeh...