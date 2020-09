Demokratisch für braun gestimmt

Wer hat im thüringischen Gera am Donnerstag den AfD-Mann Reinhard Etzrodt zum Stadtratsvorsitzenden gewählt? Aus Teilen der Opposition rissen am Wochenende die Vorwürfe gegen die CDU-Fraktion nicht ab. Der aus Gera stammende Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen, Michael Kellner, sagte am Sonnabend dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), die CDU müsse nun »aufklären, welche Rolle sie dabei gespielt hat«. Gleiches hatte zuvor die Chefin der Landtagsfraktion von Die Linke, Susanne Hennig-Wellsow, gefordert. Auf Twitter fragte sie rhetorisch in Richtung der Christdemokraten: »Wie kann eine demokratische Partei, die sie sein wollen, immer wieder Handlanger einer extrem rechten Partei sein?«

Der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Christoph Heubner, hatte am Freitag die Wahl Etzrodts als eine »Destabilisierung der Demokratie« bezeichnet. Für die Stadt und deren Einwohner sei dies ein »verheerendes Signal«. Und für Überlebende des ...