»Haben erstes Plebiszit für Bolsonarismus«

Sie kandidieren für den linkssozialistischen Partido Socialismo e Libertade, PSOL, im brasilianischen São Paulo. Dabei genießen Sie die Unterstützung unter anderem von der kommunistischen Partei PCB, aber auch aus den Reihen der Arbeiterpartei PT, die allerdings einen eigenen Kandidaten aufgestellt hat. In Umfragen erscheinen Sie als einziger linker Kandidat mit Aussicht auf einen Wahlerfolg im November. Was bedeutet das?

Die Kommunalwahl in São Paulo wird auf national so viel Gewicht haben wie selten zuvor. Die politische Entwicklung in der größten Stadt Lateinamerikas ist mit ihrer enormen Wirtschaftskraft immer von Bedeutung. Aber nach aktuellen Umfragen spitzt sich die Lage zu: Denn Präsident Jair Bolsonaro versammelt um sich eine radikale Anhängerschaft, er wird seit seiner Wahl in 2018 nun zum ersten Mal bei einer Abstimmung herausgefordert. Das bedeutet, dass wir es hier mit einem ersten Plebiszit für den Bolsonarismus zu tun haben, bei dem es daru...