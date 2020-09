Die Katze im Sack: Hamburger Mittelstand, ein Lagebericht

Die Katze ist im Sack. Oder aus dem Sack raus, wie man’s nimmt. Im Hamburger Schanzenviertel wurde der sympathische Superspreader-Treff »Katze« gegenüber der »Roten Flora« und direkt neben »Daniela« (hat mit Daniela Katzenberger nichts zu tun) geschlossen. Endlich, sagt manch genervter Bewohner des Viertels, und findet eine Schließung nicht genug.

Seit langem war nur die Frage, wann, nicht ob es zu Schließungen in der Schanze kommt. Weitere werden mit Sicherheit folgen, denn das Ballermann-Besucherpublikum in dem Viertel ist überwiegend gut gelaunt und sieht offenbar keinen Anlass, an der gewohnten Wochenendpartystimmung etwas zu verändern. »Alles gut«, möchte man meinen angesichts der Ausgelassenheit, und denkt an die kleinere, fast intime Hochzeitsfeier in Hamm mit n...