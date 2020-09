Manchmal wird man abgeholt, manchmal nicht

»Es ist schon September.« Das Rentnerpaar sitzt auf einer Parkbank auf einem Hügel über der Stadt und genießt die Aussicht. Die Stadt heißt Stockholm. Sie ist von Regisseur Roy Andersson für seinen Film »Über die Unendlichkeit« in einer sehr eigentümlichen beige-gräulichen Variante im Studio als Kulisse nachgestellt worden wie zuvor schon für seine Filme »Songs from the Second Floor« (2000), »Das Jüngste Gewitter« (2007) und zuletzt »Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach« (2014). Zusammen bilden die Filme eine Tetralogie der miteinander verschränkten Episoden, immer wiederkehrenden Schauplätze, Motive, Figuren, Absurditäten.

Die Lakonie und das Episodische sind ihnen gemeinsam, und beides ist nun ausgerechnet unter dem Banner vorgeblicher Unendlichkeit sozusagen auf die Spitze getrieben. Von den Episoden ist oft nicht mehr als eine Skizze geblieben, Momentaufnahme eines Settings, ein Sketch, ein gespielter Witz: »Kommt ein Prieste...