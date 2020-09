Ab in die Offensive

Nach den Wahlen in sieben Regionen und der Zustimmung zu einer Verkleinerung des Parlaments haben in Italien die Auseinandersetzungen zwischen dem sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) und der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) über den Kurs in der Regierung unter dem parteilosen Premier Giuseppe Conte begonnen. Das berichtete die Nachrichtenagentur ANSA am Donnerstag. In den Regionen wurden die Regierungschefs gewählt – außer im autonomen Aostatal – und die Parlamente, zudem in fast 1.200 Gemeinden Bürgermeister und Stadträte.

Nach dem Votum stellten das von der PD geführte Mitte-links-Bündnis und die faschistische Allianz aus Lega, Forza Italia (FI) und Fratelli d’Italia (FdI) in jeweils drei Regionen die Regierungschefs. Das »Rennen« habe zwar mit einem »Unentschieden« geendet, wie ANSA schreibt, allerdings könne »Mitte-links« angesichts der Verteidigung der »roten« Hochburg Toskana »dieses Ergebnis durchaus als Erfolg verbuchen«. Zumal nach Umfragen d...