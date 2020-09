Verschärfter zweiter Lockdown

Seit diesem Freitag sind in Israel neue Coronaregeln in Kraft, die den seit einer Woche geltenden zweiten Lockdown noch weiter verschärfen. Einen entsprechenden Beschluss fasste das Kabinett am Donnerstag in den frühen Morgenstunden nach mehrtägigen Verhandlungen der hauptsächlich beteiligten Ministerien.

Es war dabei zu hitzigen Debatten auch quer zu den Parteizugehörigkeiten gekommen, ohne dass alle Widersprüche durch Kompromisse überbrückt werden konnten. Insbesondere Finanzminister Israel Katz von der Likud-Partei des Premierministers Benjamin Netanjahu lehnte die Mehrheitsentscheidung des Kabinetts mit Hinweis auf die katastrophalen Folgen ab. Die Chefökonomin des Ministeriums, Shira Greenberg, schätzt die wirtschaftlichen Verluste durch die zunächst bis zum 10. Oktober befristeten Beschränkungen auf umgerechnet zehn Milliarden US-Dollar. Allerdings wird erwartet, dass der neue Lockdown mindestens bis in den November verlängert wird.

Das Maßnahmenpak...