Die Legende vom »Kommunistenputsch«

Der »Oktoberstreik« des Jahres 1950 war die bis dahin größte Streikbewegung der Zweiten Österreichischen Republik. Insgesamt standen knapp 190.000 Beschäftigte aus 769 Betrieben im Streik gegen das 4. Lohn-Preis-Abkommen, das hohe Teuerungen bei den Grundnahrungsmitteln brachte. Die daraus resultierenden Reallohnverluste sorgten bei vielen Arbeiterinnen und Arbeitern für Empörung. Es waren drei Faktoren, die im Herbst 1950 zum Massenstreik führten: Zunächst die schlechte sozialökonomische Lage der arbeitenden Menschen, dann die vergleichsweise hohe Kampfbereitschaft der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie die organisierende Arbeit der Kommunistinnen und Kommunisten in den Betrieben in den Monaten und Jahren vor der Streikbewegung. Die Lebensmittelknappheit der unmittelbaren Nachkriegsjahre war 1950 zwar weitgehend überwunden, die Kaufkraft war aber gegenüber dem Angebot an Waren und Lebensmitteln zurückgeblieben. Umgekehrt waren die Profite der Unternehmer s...