Arm in immer reicherer Welt

Am Mittwoch stellte der Versicherungskonzern Allianz zum elften Mal seinen Weltvermögensbericht »Global Wealth Report« vor, in dem Daten zu Geldvermögen und Verschuldung privater Haushalte in 57 Staaten zusammengetragen werden. Jubelnd wird darin einleitend erklärt, dass das Vermögen der Menschen rund um den Globus in der Summe kräftig gestiegen sei. »Noch nie konnten wir in den letzten zehn Jahren eine so große Zunahme des Wohlstands verzeichnen«, heißt es auf der Website des Unternehmens. Das weltweite Geldvermögen sei mit einem Wachstum von 9,7 Prozent seit 2005 nicht mehr so stark wie 2019 gestiegen. In Deutschland erhöhte sich demnach das Bruttogeldvermögen um 7,2 Prozent auf gut 6,6 Billionen Euro.

Doch es gibt einen Haken, wie Aline Zucco, Verteilungsforscherin am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung, am Mittwoch in einem Statement gegenüber jW feststellte: »Im Zuge der Coronakrise haben sich bestehende Ungle...