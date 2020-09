Erbstreit zu Lebzeiten

Am Wochenende hielt Polens politische Öffentlichkeit den Atem an. Würde die Koalition der »Vereinigten Rechten«, die das Land seit 2015 regiert, tatsächlich zerbrechen? Reihenweise erklärten Politiker der größten Koalitionspartei, Jaroslaw Kaczynskis PiS, die Koalition mit der »Verständigung« des früheren Wissenschaftsministers Jaroslaw Gowin und dem »Solidarischen Polen« von Justizminister Zbigniew Ziobro bestehe nur noch auf dem Papier. Kenner der Verhältnisse im PiS-Hauptquartier an der Nowogrodzka-Straße in Warschau wollten erfahren haben, Kaczynski habe die Order, Ziobro aus der Regierung zu werfen, schon unterzeichnet. Dann am Montag mittag der Cliffhanger: Staatspräsident Andrzej Duda reiste für einen mehrtägigen Staatsbesuch nach Italien und in den Vatikan. Da er die Entlassungsurkunde auszufertigen hätte, hatte Ziobro damit eine Gnadenfrist bis zu Dudas Rückkehr am Freitag bekommen.

Er nutzte sie zu einer konfusen Erklärung vor Journalisten im Ju...