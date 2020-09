»Wo ist die Ladestation? Bei Aldi!«

Die globale Automobilindustrie steckt in tiefgreifenden Strukturveränderungen. Trends wie der Bedeutungsgewinn des elektrischen Antriebs, digitale Fahr­assistenzsysteme, die Perspektive eines »autonomen Fahrens« markieren eine Zeitenwende. Die Entwicklung wird getrieben von einem komplexen Mix aus sich rasant verändernden globalen Marktbedürfnissen, politischem Druck, Feinstaub-, Stickoxid- und CO2-Emissionen zu reduzieren, sowie einer wachsenden gesellschaftlichen Kritik am automobilzentrierten Verkehrs- und Stadtentwicklungsmodell. Seit Mitte der 2010er Jahre steckt die traditionelle Leitindustrie des 20. Jahrhunderts in einem irreversiblen Prozess, der nicht nur das vorherrschende Verkehrsmodell, sondern auch die Art der industriellen Fertigung, der Arbeits- und Fabrikorganisation, der internationalen Arbeitsteilung und nicht zuletzt der gewerkschaftlichen Organisation großer Kernbereiche der Industriearbeiterschaft in Europa, Amerika und Asien tiefgre...