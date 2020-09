»Wir wollen eine politische Lösung finden«

Ende August haben der »Demokratische Rat Syriens«, in dem verschiedene Vertreter der Gesellschaft aus der auch als Rojava bekannten Autonomieverwaltung von Nord- und Ostsyrien organisiert sind, und Ihre »Partei des Volkswillens« in Moskau eine Vereinbarung unterzeichnet. In einer Stellungnahme Ihrer Partei heißt es dazu, es handele sich um eine »erste allgemeine Vision dessen, wie das künftige Syrien aussehen soll«. Wie ist es dazu gekommen?

Das Memorandum betont die Bedeutung, die die Unterzeichnenden der Einheit und territorialen Integrität Syriens beimessen. Außerdem schlägt es eine Reihe von Grundsätzen vor, die nach Ansicht beider Seiten in die künftige Verfassung Syriens aufgenommen werden sollen. Unter anderem die Bestätigung der gleichen Staatsbürgerschaft für alle Syrer, unabhängig von allen subnationalen Zugehörigkeiten, sowie die konstitutionelle Anerkennung aller Nationalitäten in Syrien, ihrer Sprachen und ihrer kulturellen Rechte. Insbesonde...