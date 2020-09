Swinging Europe

Am 29. September erscheint im Verbrecher-Verlag das Christian-Geissler-Lesebuch »Ein Boot in der Wüste«, herausgegeben von Sabine Peters und Detlef Grumbach. Ihm ist der folgende Auszug aus »Wildwechsel mit Gleisanschluss« entnommen, er erscheint mit freundlicher Genehmigung des Verlages. (jW)

***

»Wildwechsel mit Gleisanschluss« (1996) zeichnet ein vielstimmiges, dissonantes und düsteres Bild eines nach rechts abgleitenden Deutschlands. Der im Untertitel »Kinderlied« genannte Text montiert in lyrischer Prosa Figurenrede, Momentaufnahmen, Visionen und Assoziationen: Sie kreisen um alte Nazis, um die Menschenjagd auf Andersdenkende und Flüchtlinge und um die Kraft der Solidarität im Mikrokosmos eines Dorfes nahe der niederländischen Grenze. Die einen machen mobil gegen Fremde. Im »Sparkassenschatten« sitzt »Opa Wlodawa«, der gerne an die Zeit zurückdenkt, in der er in Polen Jagd auf Partisanen gemacht und die Juden auf die Transporte ins Vernichtungslager ...