Gegründet 1947 Sa. / So., 19. / 20. September 2020, Nr. 220

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Im Keller der toten Sprache Irisch-deutsche Unbehaustheit: Hugo Hamiltons Roman »Palmen in Dublin« Jürgen Schneider Die Geschichte des in Dublin aufgewachsenen Schriftstellers Hugo Hamilton ist seit der Veröffentlichung seines Buches »Gescheckte Menschen« (2004) bekannt. Seine Mutter Irmgard Kaiser kam aus dem niederrheinischen Kempen. Auf einer Pilgerreise lernte sie in Dublin Jack Hamilton kennen, einen radikal national gesinnten Iren aus Cork, der seinen irischen Namen angenommen hatte: Sean Ó hUrmoltaigh. Die aus der Ehe hervorgegangenen Kinder durften nur Gälisch oder Deutsch reden, trugen irische Aran-Pullover und deutsche Lederhosen, waren »oben irisch und unten deutsch«. Englisch zu sprechen war strikt verboten, es war untersagt, keine schlimmen Wörter wie »Fruit gums« mit ins Haus zu bringen, ja selbst der Umgang mit Gleichaltrigen, die kein Irisch sprachen, war nicht erlaubt. Wurde das Verbot nicht eingehalten, befragte der strenge Vater den Allmächtigen auf den Knien, wieviel Schläge die angemessene Strafe wären. Er hörte aus übergroßen Lautsprecherboxen Bac...

Artikel-Länge: 5703 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen