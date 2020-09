Gruß des Murmeltiers

Als vor zwölf Jahren Lehman Brothers pleite ging, explodierte die Finanzkrise. Sie hatte schon mehr als ein Jahr lang in einer Art Schwelbrand große und kleine Banken in enorme Schwierigkeiten gebracht. Einige waren vom Staat aufgefangen worden (wie die beiden riesigen Hypothekenbanken Fannie Mae und Freddie Mac in den USA, die IKB und die Sachsen LB in Deutschland und Northern Rock in Britannien). Und alle wurden durch ihre jeweiligen Notenbanken in zuvor unbekannter Art freigebig mit billigen Krediten gestützt. Als Lehman Brothers fiel, half die Stütze der Notenbanken nicht mehr. Die Banken und die übrigen Finanzmarktakteure billigten sich gegenseitig keinen Kredit mehr zu. Sie mussten befürchten, so wie die Gläubiger von Lehman Brothers dazustehen. Der allgemeine Bankencrash drohte. Nur das breite Publikum war noch nicht derart verunsichert, dass es sein kleines, aber in der Summe riesiges Geld in Form von Scheinen und Münzen am Bankschalter einfordert...