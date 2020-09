Bolsonaro rüstet auf

Insgesamt 110,7 Milliarden Reais, umgerechnet etwa 17,8 Milliarden Euro, will Brasiliens ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro im kommenden Jahr für die »Verteidigung« des Landes ausgeben. Am 31. August legte die Regierung des pensionierten Hauptmanns dem Nationalkongress den Haushaltsentwurf vor, demzufolge der Militäretat im Vergleich zum Vorjahr um fünf Milliarden Reais (etwa 803 Millionen Euro) erhöht werden soll. Die endgültige Entscheidung darüber liegt beim Nationalkongress, der aus Bundessenat und Abgeordnetenkammer besteht.

»Es ist mehr als eine Schande, es ist skandalös, die Militärausgaben in einem Land wie Brasilien zu erhöhen, das von korrupten Politikern aller Art ausgebeutet wird. Ein Land, in dem 15 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben, die Hälfte davon in Behausungen ohne fließendes Wasser und sanitäre Einrichtungen, und Schulen und öffentliche Krankenhäuser auseinanderfallen«, kritisierte überraschenderweise die recht...