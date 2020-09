In Harvestehude, einem der reichsten Viertel Hamburgs, bleibt man gern unter sich. Doch für diesen Sonnabend hat sich ungebetener Besuch angekündigt. An einem Aktionstag will das Bündnis »Wer hat, der gibt« in vier Städten der BRD die »linke Antwort auf die Coronakrise« geben (siehe jW von Donnerstag). Unter der Überschrift »Die Reichen sollen für die Krise zahlen« werden in Hamburg, Berlin und Hannover Tausende Demonstranten durch Reichenviertel wie Harvestehude ziehen und die ungleiche Vermögensverteilung hierzulande skandalisieren. In Kaiserslautern ist ein »Sektempfang« in einem Kulturverein geplant.

Im »Park Fiction« auf St. Pauli informierten am Donnerstag Vertreter des Bündnisses über ihre Pläne für die Hamburger Demo, zu der rund 2.000 Teilnehmer erwartet werden. »Wir sitzen nicht alle im selben Boot«, kommentierte Bündnissprecher Ansgar Richter ...