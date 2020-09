An diesem Freitag werden die »Big Brother Awards 2020« in der Hechelei in Bielefeld verliehen. Welche Rolle wird die Coronapandemie dabei spielen?

Was die Trägerinnen und Träger der Negativpreise 2020 anbelangt, so stammen die Nominierungen aus der Zeit vor Corona. Wegen der Pandemie hatte die Verleihung von April auf September verlegt werden müssen. Inhaltlich spielt die derzeit vorangetriebene Digitalisierung der Gesellschaft eine gewichtige Rolle. Und praktisch werden nur wenige Gäste zur Verleihung zugelassen, es gelten die üblich gewordenen Maßregeln der »neuen Normalität«. Deshalb ist in diesem Jahr der Livestream besonders wichtig.

Wie ist Ihr Eindruck: Hat die Datenschutzsensibilität der Bürger in Zeiten der Pandemie zu- oder abgenommen, wenn Sie etwa an die Diskussion um die »Corona-Warn-App« denken?

Schwer zu sagen. Aber wir müssen höllisch aufpassen. Denn in der Krise besteht die Gefahr, dass ohnehin problematische Trends noch verstärkt werden:...