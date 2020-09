Angst vor Twitter-Schelte

Anscheinend hat die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) am 6. September ein bereits gegebenes Interview mit dem Satiriker Jan Böhmermann kurz vor der abgesprochenen Veröffentlichung im Feuilleton gestrichen. Angeblich nach einer Intervention von ganz oben. »So etwas ist mir noch nie passiert«, twitterte Böhmermann am vergangenen Donnerstag.

»Heute (…) erreichte mich aus meinem Verlag die höchst irritierende Nachricht, dass das geplante Interview auf Ihre persönliche Anweisung wenige Stunden vor dem Druck (…) entfernt wurde und, ebenfalls von Ihnen persönlich angewiesen, unter keinen Umständen veröffentlicht werden solle«, schrieb Böhmermann vergangenen Donnerstag in einem offenen Brief an den für das Feuilleton zuständigen Mitherausgeber der FAZ, Jürgen Kaube. »Ich nehme an, dass es für Ihre Entscheidung, mit derart kurzfristiger Dringlichkeit in die redaktionelle Gestaltungshoheit der FAS einzugreifen und persönlich die Veröffentlichung eines be...