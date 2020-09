Zum Inhalt dieser Ausgabe | Keine Anarchie in UK Britische Regierung schränkt Demonstrationsrecht unter dem Vorwand der Pandemie ein Christian Bunke, Manchester In Großbritannien gilt seit Montag ein neues Gesetz, das die Versammlungsfreiheit im Land einschränkt: Demonstrationen und Kundgebungen mit mehr als sechs Teilnehmern sind verboten. Als willkommener Vorwand dient die Coronapandemie. Ein Erfolg ist das Gesetz vor allem für die als Polizeigewerkschaft auftretende Police Federation. Diese hatte bereits im Juni ein Demonstrationsverbot für ganz Großbritannien gefordert. Menschenrechtsorganisationen wie »Liberty« und »Big Brother Watch« fordern dessen Rücknahme. Dabei hatte Großbritannien im Vergleich zu anderen europäischen Staaten ein eher lockeres Demonstrationsrecht: Schriftliche Anmeldungen waren in der Regel nicht nötig. Zwar erlaubt das neue Gesetz unter Auflagen zahlreiche öffentliche Veranstaltungen, wie etwa Hochzeiten. Dennoch sind Versammlungen mit mehr als sechs Personen verboten worden. Veranstaltungen mit weniger als sechs Menschen müssen bei der Polizei angemeldet werden. Bei Verstößen droht da...

Artikel-Länge: 3127 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,80 € wochentags und 2,20 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet auch das Protest-Abo: Drei Monate täglich die gedruckte Ausgabe kennenlernen für 62 €. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/protest-abo

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen